2月18日起 多数行业无须进行定期检测

（早报讯）大部分员工的定期轮流检测将在2月18日取消，但是从事医疗、照顾年长者和年幼者的员工由于与高危人群接触，仍须继续定期接受冠病检测。其他提供必要服务的员工也会需要进行定期检测，细节将在之后公布。

卫生部长王乙康在今天（2月16日）的抗疫跨部门工作小组记者会上指出，由于奥密克戎毒株性质与之前的毒株不同，政府须重新思考如何使用定期轮流检测（RRT）。

目前许多领域的员工，包括在机场、海港、购物中心、餐厅或熟食中心工作的员工都须每周进行定期抗原快速检测。但王乙康指出，这些检测的平均确诊率不高，少过0.2%的人检测结果呈阳。

他说：“确诊率不高并不奇怪，因为如果一个人感染奥密克戎毒株，他们的感染期很短，能通过RRT检测确诊的时期也很短。基于奥密克戎毒株的感染期很短，RRT已不能很好地避免病毒的传播。”

他解释，就算有病患通过RRT检测确诊，病患相信已将病毒传播给他人，因此通过个人保持警惕、负起责任，一旦身体不适就立即接受检测，将能更好地检测病例。人们在出门或与他人会面前也应自行检测。

不过部分领域的员工仍须进行RRT检测，这包括从事医疗服务、老年护理和学前教育的员工。因为在这三个领域的员工需要接触高风险人群，包括年长者和未接种的儿童。

除此之外，一些提供必要服务的员工也须继续进行RRT检测，具体详情稍后公布。