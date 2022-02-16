亚团赛：我国羽球男队首战0比5不敌马来西亚

（早报讯）新加坡与马来西亚今天（2月16日）下午在雪兰莪州举行的亚洲羽毛球团体锦标赛展开较量，耗时3小时18分钟以0比5落败，无缘小组赛首胜。

世界排名第12位的我国选手骆建佑和世界第七的马国选手李梓嘉之间的对决备受瞩目，不过前者今天在网前球没占到优势，让对手杀红了眼，最终6比21、14比21败下阵来。根据世界羽联的官方纪录，这是他们在巡回赛的第五次对决，李梓嘉将交手纪录改写至3胜2负。

骆建佑赛后接受当地媒体受访时坦言，李梓嘉今天的发挥很好，他会好好调整自己准备下一场比赛。

随后出场的我国选手丹尼/高永杰挑战东京奥运会男双铜牌组合谢定峰／苏伟译。马来西亚组合补位意识强，虽然偶有失误，但一直进攻对手空隙，渐渐将比分拉开。

这对新加坡组合没有世界排名，即便对手是世界排名靠前的顶尖球员，占下风的丹尼和高永杰依旧拿出拼劲，最终以14比21、12比21结束比赛。

此时，马来西亚已2比0领先。我国次号男单郑加恒背水一战，与黄智勇激战三局，历时1小时18分钟被对手以17比21、24比22、21比19逆转。

紧接着上场的我国双打组合许永凯／郭俊良和单打选手许家维也无缘胜利，前者以10比21、13比21不敌吴世飞／努·伊祖丁，后者以17比21、20比22败给梁峻豪。

原本会以男双出战的骆建贤因确诊冠病没有前来参赛，新加坡队这次以九名选手出战。在首阶段的比赛中，八支参赛球队分为两组，在四天里进行单循环对赛。小组赛排名前二的球队可晋级半决赛，并获得5月在曼谷开打的第32届汤姆斯杯男子羽毛球团体赛的参赛资格。

新加坡明天将迎战日本，后者较早时以5比0完胜哈萨克斯坦。星和201频道从18日起，每天早上10时开始现场直播这项赛事。