（早报讯）我国去年全年经济增长7.6％，从前一年萎缩4.1％强劲反弹。

考虑到全球和国内的经济环境，除非全球经济出现下行，新加坡的经济在2022年预计将增长3％至5％。

贸工部今天（2月17日）发布2021年全年和第四季经济调查报告。

去年第四季，我国经济同比增长6.1％。经过季节性调整，第四季经济环比扩张2.3％。

和前一年相比，各个领域在全年和第四季都维持扩张。制造业全年扩张13.2％，增速比2020年的7.5％更快。该领域的各个行业在2021年都有所增长，其中精密工程、电子和交通工程的产出增幅最大。

在公共和私人建筑工程的支撑下，建筑业增长了20.1％，扭转2020年38.4％的萎缩。

服务业增长了5.6％，与2020年萎缩5.1％相比，同样出现了逆转。所有服务相关行业都在2021年取得增长，除了行政与支援服务业。

在第四季，制造业同比扩张15.5％，建筑业和服务业分别增长2.9％和4.4％。

贸工部指出，自去年11月发布经济调查报告以来，由于全球冠病病例激增，新加坡的外部需求前景略有恶化。

许多经济体收紧了限制措施。同时，全球供应链的瓶颈仍然存在，并且预计将维持至2022年上半年，从而在短期内限制了一些外部经济体的制造业产出和经济增长。

持续的供应瓶颈，以及地缘政治紧张局势导致能源价格上涨，也加剧了全球通货膨胀的压力。

在主要经济体中，美国经济在2022年的增长预计将比先前预期来得慢；在亚洲，中国的经济增长预计将放缓，因为中国的防疫措施和房地产市场放缓继续抑制消费和投资。

东南亚方面，主要经济体马来西亚、泰国和印度尼西亚因为国内需求回升和强劲的外部需求，今年将以更快的速度增长。

我国的高疫苗接种率和稳定推出加强剂应该有助于逐步放宽国内和边境限制。

在这样的外部和国内情况之下，新加坡经济预计将在今年继续扩张，但各个领域的表现估计依然是不平衡的。