（早报讯）华尔街隔夜股市横摆，道琼斯工商指数和和纳斯达克指数各跌0.16％和0.11％，标普500指数则涨0.09％。

美国联邦储备局官员在1月份会议上表明，他们应尽快上调利率并对居高不下的通货膨胀保持警惕，必要时或加快紧缩步伐。

反映本地蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数周三收报3439.30点，涨17.92点或0.52％。

周四（2月17日）值得关注个股：

*新加坡航空公司（SIA）已确定了七架空中客车（Airbus）A350F型号货机的订单，另外订购多五架货机的选择权。

*新航工程（SIA Engineering）将以375万美元（504万新元）收购SR Technics Malaysia 75％的股份，以成立一个部件保养、维修与翻修（MRO）的合资企业。该合资公司将辅助新航工程现有的部件维修和翻修服务以及机队管理计划。根据协议，SR Technics将保留剩余的25％股份。

*集永成（Chip Eng Seng）去年全年亏损缩窄至3148万元，远低于上一财年8106万元，主要是营收增加所推动。

董事会建议派发每股2分股息，派息日预计5月20日。

*大道工业（Broadway Industrial Group）2021下半财年净利同比增长1.2％至743万元，全年同比增8.2％至1526万元，包括扣除240万元的商誉减值。

董事会建议派发每股0.5分的年终股息和每股0.5分的特别股息，派息日未确定。

*Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）2021下半财年每单位派息同比增加0.9％至3.45美分，可派发收入同比增11％至4020万美元（5403万新元）。

*华联商业信托（OUE Commercial REIT）2021下半财年每单位派息同比减少4.2％至1.37分，可派发收入同比减少4.5％至7482万元，包括派发上一财年预留500万元和脱售华联海湾（OUE Bayfront）的资本收益540万元。

*乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）的除牌申请获得新加坡交易所的批准，因为最低公众持股比率（free float）已低于10％。该公司大股东日前通过TKL & Family公司以每股0.485元提出的收购献议，要将公司除牌私有化。

*传慎控股控制的新加坡佳和（SP Corporation）发出盈利预警，截至去年12月底的下半年和全年业绩将蒙受亏损。

*谢美丽控股（Mary Chia）今早开市前要求暂停交易，表示稍后有事情要公布。