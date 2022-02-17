加冷黄埔黄金地段预购组屋推出398个单位

（早报讯）新一轮预购组屋销售活动推出近4000个单位，其中仅约两成位于成熟市镇，包括加冷黄埔黄金地段组屋项目的398个单位。

根据建屋局今早（2月17日）发表的文告，本轮预购组屋销售活动的六个项目共有3953个单位。其中加冷黄埔项目是第二个在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出的项目。

这个靠近劳明达地铁站的项目King George’s Heights有104个三房式和294个四房式单位，四房式单位不含津贴的售价从48万8000元起。

King George’s Heights距离去年11月推出、位于梧槽的首个黄金地段组屋项目仅约六分钟步程，其地点和周遭设施料颇受买家青睐。项目预计2027年第三季竣工。

由于PLH预购组屋售价涵盖政府提供的额外津贴，让更多买家能负担得起这类组屋，政府将在屋主转售组屋时收回津贴。加冷黄埔项目的津贴回收率为6%，和之前的梧槽项目一样。

本轮预购组屋销售活动除了加冷黄埔，另有一个项目位于同样是成熟市镇的芽笼，非成熟市镇义顺和登加则各推出两个项目。

芽笼的Dakota Crest有121个二房式灵活单位、80个三房式和242个四房式单位，四房式单位不含津贴的售价从52万2000元起，是本轮活动中售价最高的。

芽笼的Dakota Crest有242个四房式单位，不含津贴的售价从52万2000元起，是本轮活动中售价最高的。（建屋发展局提供）

这个项目坐落在达哥打地铁站和蒙巴登地铁站之间，距离两个地铁站都是约五分钟步程，并且预计2027年第四季竣工。

非成熟市镇方面，本轮销售活动有近半数单位来自义顺，两个项目都涵盖二房式灵活单位到五房式单位，而且等候期较短，预计需时两年半或更短时间建成。其中Grove Spring @ Yishun有987个单位，是本轮最大型项目，另一个毗邻项目Yishun Boardwalk则有852个单位。

坐落在园林区的Parc Flora @ Tengah，有560个单位。（建屋发展局提供）

登加的两个项目中，一个是坐落在园林区的Parc Flora @ Tengah，有560个单位；另一个在田园区的项目Plantation Creek则有713个单位。

公众即日起可上建屋局网站提出申请，截止日期是下周三（23日）。

建屋局今年5月会在红山、裕廊西、女皇镇锦茂（Ghim Moh）区、大巴窑和义顺等推出约5300个组屋单位，8月则会在宏茂桥、红山、蔡厝港、裕廊东、女皇镇和兀兰等推出约6300到6800单位，具体数量有待敲定。