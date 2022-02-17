新马陆路VTL 3万7800张加票被抢空

（早报讯）加票仍供不应求！新加坡和马来西亚陆路疫苗接种者旅游通道车票下周二（22日）起恢复原有配额，两家指定巴士业者开出3万7800张加票，都在短时间内被抢购一空。

政府抗疫跨部门工作小组昨日宣布恢复原有陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）配额，且业者可即日售票后，本地巴士公司星运旅游（Transtar Travel）在昨天傍晚6时开卖2月22日至3月21日的额外车票，28天共3万零240张车票6小时内售罄。

星运旅游董事经理叶础辉今早（2月17日）受询时说，系统显示今天凌晨12时许所有往返车票都卖光。

他说：“尽管公司已通过官方网站、电商平台虾皮（Shopee）及莱佛士医疗集团的Raffles Connect应用三种途径卖票，但需求仍远远超出想象。”

另一家指定巴士业者汉达英达（Causeway Link）在今早10时发售2月22日至28日车票，一星期共7560张来回车票，则在90分钟内售罄。

成功购得一张3月4日往新山单程车票的本地永久居民黄晓贞（41岁，剪辑师）直呼幸运，她昨天傍晚6时许通过虾皮应用顺利买到票。

“我之前已买到一张3月11日从新山回新加坡的车票，一度很苦恼准备向马国卫生部申请居家隔离，打算用非VTL管道回柔佛麻坡老家，如今来回都可免隔离，希望未来可开放更多VTL车票，让大家顺利买到票。”

她也赞赏政府简化边境措施，即入境后的检测次数从原有最高七次，大幅减少至只要一次抗原快速检测（ART）即可。