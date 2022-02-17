起薪4150元 近九成耶鲁—国大毕业生半年内就业

（早报讯）去年毕业的耶鲁—新加坡国立大学学院学生中，近九成在毕业后六个月内找到工作。虽然比率略低于前年，不过他们的整体月薪中位数较前年略涨2.8％，达4150元。

结合教育部和耶鲁—国大学院（Yale—NUS）的数据，耶鲁—国大学院理学士荣誉学位的应届毕业生，有83.8％找到全职工作，起薪为4500元。文学士荣誉学位毕业生中，则有70.8％获全职聘用，起薪达4000元。

耶鲁—国大学院今天（2月17日）公布毕业生就业调查结果，去年的整体就业率为89.8％，略低于前年的90.9％。230名应届毕业生中，有182人参与了调查。

文告指出，该院应届毕业生从事的行业包括金融服务、信息与通信技术、公共部门、科学或工业研究，以及咨询和教育等。除了直接就业，也有部分毕业生选择攻读研究生学位，当中一人入选中国北京大学燕京学者，一人当选英国牛津大学厄特根学者（Ertegun Scholar）。

这份调查也是国大、南洋理工大学、新加坡管理大学，以及新跃社科大学昨天联合公布毕业生就业调查的一部分。整体而言，去年有94.4％的毕业生在毕业后半年内找到包括兼职和自由工作在内的职位，全职就业率为84％，恢复到冠病疫情前水平。

耶鲁—国大学院校长陈大荣教授对毕业生在充满挑战的疫情期间展现韧性感到自豪。他说，无论是进入职场、研究生院还是创业，“希望他们能充分利用在校期间磨练的跨学科学习和批判性思维技能，在他们从事的不同领域产生影响”。

国大去年8月宣布，创办10年的耶鲁—国大学院今年起停止招生，校方将与国大博学计划整合成立新学院，为学生提供更完善的跨学科教育。