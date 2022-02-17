本地股市周四早盘涨0.36％

（早报讯）我国简化边境措施及计划开通更多疫苗接种者旅游通道等利好消息，推动航空和旅游股领域上涨，本地股市高开，海峡时报指数中午报3451.82点，攀升12.52点或0.36％。

主要上升股，康福德高（ComfortDelGro）涨2.72％至1.51元，新翔集团（SATS）和新加坡航空公司（SIA）各涨1.69％和1.5％，报4.22元和5.41元。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时看好投资者持续高昂的情绪，海指回调可能性不大，若遇到3500点技术阻力则可能出现套利活动。

另外，星展集团（DBS）和大华银行（UOB）发布的去年全年业绩亮眼，王彬妮预期本月23日将发布业绩的华侨银行（OCBC）也会表现不俗。

海指早盘最高3466.23点，最低3444.41点。全场成交量6亿2379万股，成交额7亿2172万元，上升股243只，下跌股141只。

亚太主要股市涨跌互见，首尔上升1.43％，上海和深圳各涨0.35％和0.78％，东京和香港则各跌0.18％和0.36％。

美国联邦储备局官员在1月份会议上表明，他们应尽快上调利率并对居高不下的通货膨胀保持警惕，必要时或加快紧缩步伐。

DailyFX策略师杨燕认为，上述会议纪要并没有带来太大惊喜，而且联储局语调似乎比市场预期的更加鸽派，美国股市反应平淡，美元继续走低。

尽管俄罗斯从乌克兰边境撤走部分军队，乌克兰危机并未缓解，杨燕认为地缘政治风险依然是近期关键，形势未见明朗。

美国总统拜登相信，俄罗斯仍有很大可能入侵乌克兰，并警告美国已准备对俄罗斯实施新制裁。