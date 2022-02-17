财政措施成功将去年居民失业率拉低4个百分点

（早报讯）政府因应冠病疫情推出的财政措施与货币政策，将去年我国的国内生产总值（GDP）增幅从6.8%推高至7.6%，居民失业率也拉低了4个百分点。

2022财年预算案将在明天（2月18日）公布。财政部今天发报告，评估过去两年抗疫预算案措施如何减轻冠病疫情带来的短期影响，以及帮助防止潜在的长期经济创伤。

报告指出，如果没有相关政策的支持，去年的居民失业率将达到7.5%，比实际高出4个百分点。

至于前年，在财政措施与货币政策扶持下，我国经济萎缩幅度减至大约4.1%，比原本的萎缩10.7%缩小了6.6个百分点，居民失业率也从6.1%拉低至4.1%。

截至去年12月，雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme，简称JSS）总共发放了280亿元援助，单在前年就保住了16万5000名员工的饭碗。临时过渡贷款等计划过去两年也为超过2万7000家企业提供超过247亿元贷款。

“新心相连”就业与技能计划（SGUnited Jobs and Skills Package，简称SGUJS）则帮助求职者取得超过16万6300个工作和培训机会，其中超过七成是职业配对；招聘奖励计划（Job Growth Incentive，简称JGI）也让企业增聘了4万7000多名本地员工。

另外，冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant，简称CRG）为2万7500名受疫情经济重创的雇员和自雇人士提供支援。

政府2020年史无前例地推出五个预算案应对冠病疫情带来的冲击，包括动用520亿元国家储备；去年则为了帮助人们适应“与冠病共存”和应对德尔塔变种毒株带来的冲击，推出三个预算案来扶持受疫情严重打击的领域，以及为接下来的经济重组和转型打下基础。