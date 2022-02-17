大部分员工无须再定期检测 业者：省时省力省成本

（早报讯）本地大部分员工明天起无须再进行定期轮流检测，受访业者表示，这将能在行政上省下不少工作，也减少成本，但一些公司仍会继续让员工自行检测，以保障大家的健康与安全。

卫生部长王乙康昨天（2月16日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，由于奥密克戎变种毒株的感染期很短，定期轮流检测（Rostered Routine Testing, RRT）已不能很好地避免病毒传播。

因此，从明天（18日）起，大部分领域的员工将不必再进行RRT检测。但从事医疗、照顾年长和年幼者的员工由于与高危人群接触多，仍须定期接受检测。一些提供必要服务的员工也须继续定期检测。

公交员工、德士及私召车司机也无须再定期检测

上述宣布将涵盖餐饮业、零售业和建筑业等领域。公共交通员工、德士及私召车司机也无须每周再做定期检测，他们之前收到的自助检测仪若还有存货，可继续检测直到用完为止。

主打私房菜的姑妈家餐厅老板柯丽群认为，取消定期轮流检测会带来很大的便利。她说，无须再向政府申报检测结果无疑会减少工作量，这项调整符合我国迈向与冠病共存的方针。

“虽然每个月得多付一两百元来购买检测仪，我还是会要求员工自己定期做检测，毕竟大家仍会感到担心，怕感染病毒。节省成本和工作量固然好，但负起个人责任和确保大家的安全比较重要。”

翔晟基建工程私人有限公司主席兼顾问颜毓莹受访时说，定期轮流检测最耗费的是员工的时间。因为建筑业工人须要特地前往检测中心进行检测，来回就得花上半天时间，不只降低工作效率，也增加运作成本。

她说：“定期轮流检测取消后，行政上的工作会轻松很多，无须特别安排检测时间，排班表也容易。接送员工往返检测中心的交通费也可以省下来。”

颜毓莹也说，目前一些工地也会要求工人在入场前自我检测，但下来可能会取消这个要求，毕竟超过98%的客工都已完成疫苗接种，即使染病也不会太严重。不过，公司还是会做好防疫措施，尤其当员工感到不适，会让他们接受检测和自我隔离。