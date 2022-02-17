电单车撞抛锚汽车 骑士索赔败诉

电单车骑士撞上一辆在路上抛锚的轿车，事后入禀法庭起诉轿车司机索赔，但法官认为是电单车骑士没有注意路况，才会导致意外发生，最后判电单车骑士败诉。

车祸发生在2017年7月24日早上，地点在实里达高速公路。起诉人是电单车骑士丹尼拉吉（28岁），答辩人则是一名奥迪轿车司机洪志强。

据高庭判词显示，答辩人案发时在实里达高速公路最右边车道行驶，车子突然抛锚。答辩人于是打了危险信号灯，也打开后车厢，正要下车取出三角形警示牌时，起诉人的电单车直接冲了上来，撞上轿车后部。

事发后起诉人入禀法庭向答辩人索赔，指答辩人疏忽，没顾及其他公路使用者安全，也没好好维修车子，导致车子在路上抛锚。起诉人指答辩人的车停在路中央，阻碍交通也造成隐患，形同公共滋扰。

案件经审讯后，高庭法官日前发表口头书面裁决。

法官指出，答辩人的轿车在事发一个月前才通过陆交局的检测，起诉人无法证明答辩人疏于保养车子。

行车记录器所拍到的画面也显示，答辩人车子抛锚时，正后方还有另一辆轿车，这辆轿车能即时减速，反而在轿车后头的起诉人，以时速90公里超车。由于冲击力太大，电单车撞上答辩人的车子后，乘客被抛飞。

起诉人当时盆骨碎裂，膀胱破裂，大量失血，左手左脚也骨折，伤势严重。

法官认为是起诉人没注意路况，高速超车，以致来不及闪避，才会造成意外发生，判起诉人败诉，同时也必须承担答辩人的讼费。（人名译音）