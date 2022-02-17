本地发现抗肺结核基因 有助研发新药

（早报讯）本地研究人员发现一款用来调解细胞内钾含量的基因也被免疫系统用来对抗肺结核，遏制结核杆菌复制，发现或有助于研发新款药物。

这项由新加坡科技研究局旗下新加坡基因组研究院（Genome Institute of Singapore，简称GIS）和传染病实验室主导的研究，通过高通量基因组学工具（high-throughput genomic technologies）了解肺结核病患血细胞的脱氧核糖和算如何改变。

研究人员发现，免疫系统会在细胞受结核杆菌感染时，利用一款调解细胞内钾含量，名为“KCNJ15”的基因增加感染细胞内的钾含量，导致细胞自我毁灭，降低结核杆菌在细胞内复制的能力。

通过进一步的研究，研究人员或能研发针对这款基因的药物，以同现有的抗生素一起对抗传染病，特别是对抗生素有抗药性的病毒。

传染病实验室首席研究员、研究的通讯作者之一的阿米特·辛哈尔（Amit Singhal）博士指出，研究强调呼吸道感染是如何影响细胞，而这些表观的变异也可能会在如冠病等其他呼吸道疾病的发病时发挥重要作用，并可用于研发治疗和预防方式。

新加坡基因组研究院院长陈文炜教授则说：“KCNJ15等蛋白质可能在保护我们免受多种传染病侵害方面发挥作用。研究的成功应该鼓励研究人员对其他传染病进行类似的分析，并扩展到炎症和自身免疫性疾病，如一型糖尿病和类风湿性关节炎等。”

研究结果也表明钾离子通道（Potassium channel）在调节感染中的作用可能被低估了，可以作为未来分子研究和药物开发的新领域。

这项研究已在1月31日刊登在《自然-微生物学》（Nature Microbiology）期刊。