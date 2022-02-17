特毅国际或违例 新交所调查并向当局报案

（早报讯）新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）正在调查特毅国际（TEE International）是否可能违反挂牌条例，同时已基于可能违反证券与期货法令而向有关当局报案。

新交所监管公司周四（2月17日）发布文告指出，特毅国际在2021年6月19日和29日宣布收到法定追债信，债主向公司和其主要子公司追讨拖欠的贸易相关款额。它们在2020年7月至2021年6月期间总共收到121封追债信，债主共索讨约3880万元欠款。特毅国际解释说，没有更早披露是因为它正在积极与债主谈商并且个别债主追讨的款额并不算重大。

监管公司指出，主板挂牌条例规定上市公司必须披露任何有关它和子公司及联号的已知信息，以避免造成其证券出现假市场或者可能显著影响其证券的价格或价值。条例也说明，发生债务、融资或销售合同违约事件，很可能需要马上披露信息。而且，如果追债信或法律诉讼行动索讨的数额或要求的行动将造成重大影响，必须予以披露，无论谈商是否在进行或者法律诉讼结果是否已知。

它表示，特毅国际和子公司收到的索讨额总计超过或等于集团净资产值和现金与现金等值物余额的10％，因此是重大信息，可能影响集团正常经营的能力。根据主板挂牌条例，这类信息必须及时披露。

文告透露，新交所监管公司已就可能违反挂牌条例展开调查，同时已基于可能违反证券与期货法令而向有关当局报案。

监管公司说：“我们要求在新交所上市的公司能够制定适当的程序，以监测从债权人那里收到的索赔，在索赔对公司有重大影响时上报董事会并作出适当的发布。”

新交所认为，信息披露对公平和有效的市场运作具有根本性的重要意义，并将毫不犹豫地对犯错方采取执法行动。