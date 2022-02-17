云顶新加坡去年净利增165%至1.83亿元

（早报讯）云顶新加坡（Genting Singapore）截至去年底集团全年净利增加165%至1亿8330万元。

它在本地经营的综合度假胜地——圣淘沙名胜世界（RWS），在12年前虎年第一天开业，如今迎接本命年时，冠病疫情已满两年。去年集团净利正如预期的从10年谷底（前年净利仅6920万元）回升，但仍低于分析师预测的1亿9630万元。

董事会建议派发每股1分的年终股息，和2020财年一样。集团周四（2月17日）闭市后发布的2021财年全年业绩报告显示，截至去年12月底，全年息税折摊前盈利（EBITDA）同比上扬29％至4亿8190万元。集团去年每股盈利1.52分，每股净资产值65.4分。

赌场营收增15％

集团全年营收持平于10亿6730万元，其中新加坡赌场营收增15％至8亿零260万元，非赌博业务则下跌14％至2亿5820万元。然而，投资业务以及其他酒店和辅助服务的营收则大跌90％至650万元。

云顶新加坡去年下半年净利同比跌49％至9510万元，EBITDA同比跌36％至2亿2900万元，营收同比跌16％至3亿5960万元。去年下半年本地社区冠病新病例增加以及冠病变种毒株奥密克戎出现，导致其新加坡综合度假胜地访客人次减少。它采取加强版安全管理措施，对其运营能力和游客人数产生了深远的负面影响。

云顶新加坡周四股价闭市持平于0.785元。