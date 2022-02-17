圣淘沙名胜世界第二季开始扩建工程

（早报讯）圣淘沙名胜世界今年第二季开始扩建工程，今年计划为所有扩建和翻新工程投入4亿元。

圣淘沙名胜世界今天（2月17日）发文告说，新加坡环球影城和S.E.A海洋馆两大景点会率先展开扩建工程，升级后预计将成为新的旅游标志。

名胜世界说，作为本地旅游业的重要支柱之一，他们为后疫情时代准备的扩建计划RWS 2.0，将带头引领行业复苏。“这项扩充会为旅客带来令人兴奋的全新体验，为新加坡旅游业注入活力，以及欢迎国际游客重返。”

新加坡环球影城计划增设全新主题区Minion Land，以受欢迎的卖座电影小小兵（Minion）为主题，推出全新的游乐设施，包括一个全球独家的原创游乐设施。

S.E.A海洋馆则会结合海洋馆旁的海事博物馆空间，升级成为全新的新加坡海洋馆（Singapore Oceanarium）。

新加坡海洋馆的面积将比S.E.A海洋馆大超过两倍，内容也会提升。其中一个展览将通过沉浸式和多感官体验，让民众了解海洋生活的演化，以及本地沿海生态系统。

此外，新加坡Hard Rock酒店、迈克尔酒店和节庆酒店，也会在今年第二季到明年翻新。这三家酒店有超过1200个客房。

配合新工作趋势，节庆酒店也会主打商务休闲旅行（Bleisure）和工作休假（workation）模式，包括设立一系列移动工作空间。