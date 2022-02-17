亚团赛：新加坡3比2打败日本 看见晋级曙光

（早报讯）我国头号男单骆建佑今天（2月17日）下午在亚洲羽毛球团体锦标赛为团队赢得关键一分，助新加坡队以3比2战胜派出二线球员出战的日本，看见晋级四强的曙光。

24岁的骆建佑进入状态较快，仅用时十分钟便以21比16拿下首局。他和世界排名第343位的秦野陆在次局打得难分难解，直到8比8之后才连下三分拉开距离。之后骆建佑一直保持微弱的领先优势，直到15比13时打出一波得分潮，最终以21比15获胜。

随后出场的我国双打组合高永杰／郭俊良没有世界排名，他们与世界第857位的对手远藤彩斗／武井优太激战了三局，12比21、21比19、15比21败下阵来。

至此，新加坡与日本1比1回到原点。出战次号男单的郑加恒尽管在比赛过程中遭到一点波动，但经过一个小时的鏖战还是以21比15、13比21、21比18击退高桥洸士，助新加坡以2比1反超总比分。

一段时间没配对参加双打比赛的我国男双丹尼／许永凯与日本的目崎骏太郎／西田阳耶展开对决，双方前两局各胜一局，来到决胜局时新加坡队在领先的情况下被19比19逼平，幸好他们稳住心态连下两分，才以21比18、18比21、21比19胜出。

许家维是当天最后一位登场的新加坡球员，在球队已锁定三分的情况下，他没有任何包袱，对阵森口航士朗时10比21、17比21落败。

星和201频道从明天（18日）起，每天早上10时开始现场直播这项赛事。我国在B组的最后一场小组赛将在明天下午4时进行，对手是较早时0比5惨败给马来西亚的哈萨克斯坦。若新加坡健儿能在这场比赛胜出，将有望晋级半决赛，并获得5月在曼谷开打的第32届汤姆斯杯男子羽毛球团体赛的参赛资格。