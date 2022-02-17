卫生部从库存发放更多ART检测仪应付需求

（早报讯）每天确诊人数超过1万5000起，本地抗原快速自助检测仪的需求激增，政府已从库存中向零售商发放更多的检测仪以应对需求。

卫生部在答复本报的询问时说：“政府已经建立了自助检测仪的储备，以避免和应对任何全球供应突然中断或本地需求突然增加。”

卫生部解释，一旦本地出现供应短缺，政府就会立即从库存中发放检测仪给零售商，政府上周在零售商的要求下就已经这样做了。

本报日前报道，过去两周本地冠病确诊病例大幅增加，自助检测仪的需求随之激增，其中一款更在各大零售商网站上暂时断货。

卫生部则指出，检测仪需求增加也反映人们的检测习惯的改变，随着更多人负起责任进行更多定期检测，检测仪的需求因此也增加。

发言人说：“随着全球和本地对检测仪的需求增加，零售商会与政府密切合作提前进行规划，以确保有充足的测试仪。”

自本地药局从去年6月开始售卖自助检测仪以来，本地零售店已售出约900万个测试仪。公众也能在超级市场和便利店买到检测仪。

卫生部也指出，政府也在去年8月至9月和10月至12月期间两次向全国的家庭分发16个检测仪，当时一共分发近2500万个检测仪。

另外，卫生部从昨天（16日）起允许症状轻微或无症状的确诊者预约到综合检测中心或快速检测中心，在专人监督下免费进行检测。

卫生部指出，这么做是为了缓解全科诊所和综合诊疗所的看诊压力，病患在检测后的30分钟内即可从HealthHub应用获取确诊记录。

卫生部指出，计划推出的首日就有超过3542人前往全岛48家开放预约的综合检测中心或快速检测中心进行检测。

任何3岁以上公众都能预约接受检测，但3至12岁的孩童须由21岁以上的照料者陪同，如果孩童无法自行进行检测照料者将能协助进行检测。