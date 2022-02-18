（早报讯）俄罗斯和乌克兰的地缘政治紧张局势又升温，美国隔夜股市下挫。道琼斯工商指数跌622点或1.78%，标普500和纳斯达克指数跌2.12%和2.88%。

本地股市受良好经济数据带动上扬，但午盘却回吐大部分涨幅，新加坡海峡时报指数昨日微涨2.27点或0.07％，收报3441.57点。

今日（2月18日）可关注的股票：

1. 砂之船房地产投资信托（Sasseur REIT）去年第四季每单位派息同比减少1.8%至1.90分，全年派息增加8.5%至7.104分。信托派息日是3月29日。

信托在第四季保留了220万元可派发收入，派发给单位持有人的收入为2310万元。如果没有保留任何可派发收入，第四季的每单位派息将增加7.4%至2.079分。

信托接下来将改为每半年提供一次完整的业绩报告，下一次发布的财报将是截至2022年6月30日的半年业绩。信托将维持每季度派发股息，并提供业务报告。

2. 公众持股比率（free float）已低于10％的乐斯太平洋控股（Roxy-Pacific Holdings）主动要求停牌，立即生效。

3. 大华银行（UOB）为一批2027年到期的9亿澳元5年期浮动利率优先无担保票据进行定价。尽管市场环境动荡，这是大华银行在澳元市场的最大单笔发行量。票据的票息率是三个月银行票据掉期利率（Bank Bill Swap Reference Rate，简称BBSW）加上0.72%。

4. 凯德投资（CapitaLand Investment）获得2022年度的Carbon Clean 200（Clean200）评为全球最佳的房地产公司和新加坡最佳公司。这是凯德连续第四年被列入该指数。

5. 新航工程（SIA Engineering）合资公司Jamco Aero Design & Engineering（JADE）和新加坡理工学院签署合作备忘录，共同建立亚太地区首个获得完全认证的可燃性测试实验室和数据中心，推动新加坡在亚太地区的航空枢纽地位。

另外，新航工程宣布，在新加坡设立的飞机引擎服务新设施今天正式启用。新设施将为法国赛峰飞机引擎公司（Safran Aircraft Engines）提供引擎维修服务。新航工程投资了大约900万元设立这座新设施。

6. 停牌中的承兴大健康（Camsing Healthcare）披露，独立审计师就集团2020财年已经审计的财务报告“无法表示意见”（disclaimer of opinion）。