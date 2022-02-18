卫科局起获逾3万元电子烟与配件 10人被罚款逾10万元

（早报讯）10人违例在网上售卖电子烟及相关配件被定罪，总罚款额达10万4800元，当局共起获市价超过3万元的电子烟和相关配件。

新加坡卫生科学局今天（2月18日）发文告说，10人因向海外供应商购买电子烟和相关配件，并通过社交媒体和电子商务平台出售，于去年11月至今年1月被定罪。他们的年龄介于19岁至36岁，被判罚款介于1500元至3万5000元不等。

其中，被告叶文荣（22岁）在马来西亚购买电子烟和相关配件后走私到本地，被罚款3万5000元。他起初尝试在Carousell售卖相关物品，失败后转而通过Telegram宣传和出售。

另外，被告谭家康（26岁）则是通过WhatsApp出售电子烟和相关配件，被罚款1万3500元。他在兀兰关卡走私相关物品时，被当局逮捕。

另外，外籍学生陈新（23岁）被新加坡关税局发现拥有漏税香烟。调查显示，他也通过WhatsApp和微信售卖电子烟和相关配件，一共被罚款3万2000元。

其他七名被告则被判罚款1500元至8500元不等。

卫生科学局提醒，进口、分销或销售电子烟和相关配件都是违法的。根据烟草法令，一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，最长六个月监禁或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，监禁最长12个月或两者兼施。

公众可在卫生科学局的网站浏览相关资讯，若有任何关于非法进口、分销、销售电子烟的情报，可通过线上网站通报，或拨打卫生科学局香烟管制部门的热线。（人名译音）