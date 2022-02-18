俄乌危机露曙光 亚洲股市早盘收复大部分失地

（早报讯）一度紧张升级的俄乌地缘政治局势似乎降温，受到波及的亚洲股市早盘跌幅收窄。

美国国务院表示，美国国务卿布林肯已接受邀请，在俄罗斯不入侵乌克兰的前提下，于下周末与俄罗斯外交部长拉夫罗夫会面。

受到这项消息鼓舞，美国股指期货反弹，亚洲股市的卖压也有所缓解。

本地股市周五（2月18日）开盘下滑8.71点或0.25％。中午休市报3443点，起1.43点或0.04％。一度跌逾1％的日本和香港股市的跌幅收窄至0.40％左右。

DailyFX策略师杨燕指出，亚太市场开盘的表现，主要受到美国隔夜股市所拖累。

尽管俄罗斯一再否认将入侵乌克兰，美国依旧加强对俄罗斯可能袭击乌克兰的警告，这造成美国隔夜股市大跌。道琼斯工商指数跌622点或1.78％，标普500和纳斯达克指数跌2.12％和2.88％。

可是，美国国务卿同意与俄罗斯外长进行会晤，为东西方在乌克兰问题上的对峙提供了外交解决方案的希望。

IG金融集团市场分析师罗达（Kyle Rodda）说：“这比我们昨天得到的消息要好。但我们之前已经看到外交谈判可能毫无进展，而且军队仍在边境上，所以风险依然存在。”

地缘政治紧张局势让避险资产黄金早前冲上每安士1900美元的八个月高点。这也是金价自2021年5月以来首次触及1900美元的水平。

辉立Nova资深商品经理桑杜（Avtar Sandu）指出，全球主要市场因乌克兰的紧张局势而感到不安，黄金重新成为首选的避险工具。

乌克兰的紧张局势，以及欧洲可能发生的军事冲突，使得能源市场的交易也出现了波动。俄罗斯是一个主要的能源生产国，一场军事冲突可能会扰乱供应并冲击市场。

桑杜说：“在美国联邦储备局准备提高利率以因应持续上升的通货膨胀时，乌克兰的紧张局势更增添了投资者的担忧。”