【预算案】黄循财今午3时30分发表预算案声明

(早报讯)财政部长黄循财今天(2月18日)下午3时30分将发表2022财政年政府预算案声明。消费税的调高,以及政府会推出哪些措施协助新加坡人应付生活费上涨等细节,是各界关注的重点。

今年财政预算案声明的主题是“携手开拓前进路”(Charting our New Way Forward Together),是黄循财去年5月接任财长以来发表的首份新财年财政预算案声明。他昨晚在面簿贴文指出,应对冠病疫情不断演变所带来的挑战之际,我国也必须为后冠病时代做好准备。

黄循财说,今年的财政预算案声明将清楚说明该如何为新加坡定位,以更好地迎向未来挑战和契机,以及巩固我国的社会契约。

政府早前表明要在2022年至2025年期间把消费税从7%调高至9%,黄循财上周也在社交媒体明示,消费税上调势在必行。他说,政府下来必须投入更多资源应付不断增长的医疗与社会开支,消费税上调可为我国创造收益,以达到这个目的。

政府早前拨款60亿元推出的“定心与援助配套”,将在消费税上调时落实。

