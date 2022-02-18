【预算案】就业准证和S准证收入门槛调高

（早报讯）今年9月起，新的就业准证申请者的最低月薪将从4500元提高到5000元，S准证的收入门槛也会从2500元调高到3000元；收入门槛较高的金融服务业，就业准证申请者最低月薪也调高500元至5500元，S准证则会设定较高的最低月薪，为3500元。

续签的就业准证（Employment Pass）和S准证持有者，则须在明年9月之前达到新的收入门槛。

S准证持有者的收入门槛接下来还会在明年9月和2025年9月再度调高。具体的调整幅度将参考当时的本地薪资，政府会在接近落实日期时做出宣布。

此外，政府也会逐步调高S准证的劳工税，预计在2025年之前从目前的最低330元上调至最低650元。

我国是在前年12月起，为金融业外籍员工制定较高的收入门槛。就业准证一般是发给专业人员或经理级员工，S准证则适用于准专业人员和技师。

财政部长黄循财指出，政府的目标是确保新的就业准证持有者在素质上，可媲美本地最顶尖的三分之一的白领员工，S准证持有者的素质也应该和本地最顶尖的准专业人士和技师不相上下。

他也说，政府将改进就业准证申请的评估方式，除了要增加外籍劳动力的多样性，以及确保能够与本地员工互补，当局也会让企业的申请过程较为透明和具有确定性。