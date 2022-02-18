【预算案】碳税后年起调高至每公吨25元 到2030年达50至80元

（早报讯）新加坡设下宏愿，要提前在本世纪中叶达成净零碳排放的目标。为了加速减排，我国从后年起分阶段大幅上调碳税，从目前的每排放一公吨温室气体5元，增至2024年和2025年每公吨25元，并最迟在2030年递增至每公吨50元至80元。

每年排放至少2万5000公吨温室气体的设施都须缴付碳税，包括发电厂、水供设施、废料管理设施和大型制造业者。

我国于2019年实施碳税，原先预估在2030年前把碳税定在每公吨10元到15元。

根据最新制定的碳税，2024年和2025年的碳税调高至每公吨25元，2026年和2027年进一步上调到45元，到2030年再调高到50元至80元。

我国在2020年定下的“长期低排放发展战略”目标，是希望到了2050年能把温室气体排放量，从2030年的峰值减半至3300万公吨，然后在本世纪下半叶实现净零排放。

财政部长黄循财宣布，政府会在今年较迟时候修订排放目标，争取提前在本世纪中左右，实现净零排放的目标。至于确切会在哪一年，当局会咨询业界和公民利益相关团体。

为减轻对企业的影响，碳税后年上调后，须缴付碳税的企业可从国际市场购买高质量的碳信用（carbon credit），来抵消最多5％的碳排放量。