【预算案】“定心与援助配套”增至66亿元 助新加坡家庭抵消至少5年至10年额外消费税支出 

（早报讯）政府为原本60亿元的“定心与援助配套”（Assurance Package）注入多6亿4000万元，多数新加坡家庭可不必支付至少五年的额外消费税；低收入家庭则可抵消约10年的额外消费税开支。

每个21岁以上的新加坡人可获得介于700元至1600元的现金津贴，具体津贴额视个人收入和所拥有的房产而定。约280万名成年人可受惠。现金津贴分五年发放。符合条件者今年12月可获得第一笔津贴。

较低收入年长者还可获额外津贴。政府将发放一项特别的消费税补助券—现金补助（乐龄花红）（GST Voucher-Cash(Seniors’Bonus)）。大约85万名年长者可获得介于600元至900元的津贴。这份津贴从明年起分三年发放。

此外，所有符合条件的组屋家庭可在现有的消费税补助券－水电费回扣（U-Save）基础上，再获得额外的水电费回扣。回扣额视组屋类型而定。

大约95万个组屋家庭可获得介于330元至570元的额外水电费回扣。受惠家庭将在明年1月收到这笔额外回扣。

所有20岁及以下的孩童，以及55岁及以上的年长者，也将获得450元的保健储蓄填补。这笔填补从明年起分三年发放。约200万名儿童和年长者可受惠。

另外，所有新加坡家庭明年和后年可获共400元的社理会邻里购物券（CDC Vouchers）。这些购物券可在邻里商店，小贩摊位及主要超市使用。

财政部长黄循财在今天（2月18日）下午发布的2022财政年预算案声明中，做以上宣布。