【预算案】政府加强消费税补助券计划 永久提供杂费回扣 

（早报讯）政府将加强消费税补助券计划，并会永久提供杂费回扣。

消费税补助券计划（GST Voucher Scheme）由现金补贴、保健储蓄填补和水电费回扣（U-Save）三个部分组成，保健储蓄填补只提供给65岁及以上的年长者。

财政部长黄循财说，政府从三方面加强消费税补助券计划。

首先，服务与杂费（S&CC）回扣，将成为消费税补助券计划的一项永久项目。符合条件的家庭将能在2022财年获得介于一个半月至三个半月的服务与杂费回扣。约95万户新加坡家庭可受惠。

第二，从今年8月起，消费税补助券计划的可估税收入（assessable income）顶限将从2万8000元放宽至3万4000元，以涵盖更多新加坡人。

第三，居住在住房年值（annual value）1万3000元及以下者，可获得的现金补贴增至500元。住房年值介于1万3000元至2万1000元者，现金补助则增至250元。

黄循财说，消费税补助券计划提升后，中低收入家庭，以及多数退休人士家庭，将能在“定心与援助配套”提供的过渡性援助结束后，持续获得援助，以应付消费税。

黄循财指出，“定心与援助配套”和强化版的消费税补助券计划，会在消费税调高之前同时推行，以便让新加坡人同时能受惠于这两项计划。