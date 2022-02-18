【预算案】齐心应对 必能克服未来困难

（早报讯）未来的事没人预料得准，也会有意想不到的难题。只要齐心应对，就无需畏惧，我们必定能克服困难。

新加坡在转型过程中走过了漫长的路，财政部长黄循财说，这一路并非坦途，其间波折不断，我国如今取得的成就，值得我们引以为傲。

黄循财说，过去人们曾认为新加坡不可能成功。“我们是个小红点，是最不可能生存的国家。如今，我们是世界上唯一拥有军队和外交部门的城市，是世界上极为复杂的区域里的一个多元城市，是同等大小城市中的唯一国家和世界枢纽。”

历史上，新加坡历经多次劫难，经历第二次世界大战，上世纪50年代共产主义浪潮，60年代和70年代初期种族暴乱、新马分家和英军撤离，以及经济衰退、九一一事件与恐怖主义威胁、沙斯疫情、全球金融危机。

新加坡在这些考验中，打造了坚毅不屈、永不言败的精神。“逆境没有削弱我们，反而加强了我们的毅力、加深了我们的联系，使我们关系更密切和更团结。”

冠病疫情中，新加坡人也做出了许多牺牲，并肩应战。黄循财说，前线战士奋勇坚守抗疫岗位，以及多个公共和私人组织联手设立社区护理设施，都印证了团结就是力量的道理。

黄循财说，所有人都会对疫情最黑暗时刻新加坡精神的体现留下记忆。他呼吁新加坡人从这些经历中汲取力量，继续彼此信任。

无论过去或未来，都不是命中注定，日后会像过去一样出现意想不到的问题，我国也必须应对和解决。回看这几年新加坡在冠病疫情中所经历的，黄循财说，新加坡无所畏惧。只要并肩应对，就一定能克服艰难。

2022财政年政府预算案声明已发表完毕。