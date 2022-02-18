涉袭陌生男被警开枪制伏 挥刀男被控

（早报讯）挥刀男被警员开枪制伏案，涉案男子被控持危险武器蓄意伤人和刑事恐吓两项罪名。

zaobao.sg早前报道，昨天（2月17日）晚上9时许，一名持刀男子在金文泰组屋区用刀袭击一名陌生男子后，乘德士到金文泰邻里警局外闹事，甚至拿刀冲向警员，最终被警员开枪制伏。

涉案男子苏舟威（Soo Cheow Wee，49岁）今天（2月18日）下午被控，他面对持危险武器蓄意伤人，以及刑事恐吓两项罪名。

根据控状，被告在事发当晚约8时40分，在金文泰1道第420A座组屋附近，用刀割伤一名41岁男子黄伟杰（Wong Wei Jie）。

根据警方文告，伤者的右手臂和手腕受伤，事后在清醒的状况下送院治疗。初步调查显示，两人互不相识。

另一项控状显示，被告在割伤黄伟杰的15分钟后，在金文泰警局外挥刀冲向20岁的陈淳振（Tan Chun Zhen）。

警方文告形容，被告当时涉嫌拿刀站在警局外大声嚷嚷。数名值班警员多次劝男子放下刀子，但男子仍不听劝，他过后突然拿刀冲向警员，最终遭警员开枪制伏。

被告左臂中弹，事后在清醒的状态下送院治疗，目前情况稳定。他被还押接受精神评估。案展3月11日过堂。

持危险武器蓄意伤人罪名若成立，被告可面临最长七年监禁或罚款或打鞭，或任何组合的刑罚。被告面对的刑事恐吓罪名，则带有最长两年监禁或罚款或两者兼施。（人名译音）