尚穆根：我国政府机构没有骇入林瑞莲手机

（早报讯）工人党主席林瑞莲在国会称接到苹果公司的威胁警告，指她的手机可能是国家资助攻击者入侵的对象，内政部长兼律政部长尚穆根回应，经查询后确认国家机关没有骇入她的手机，但质疑林瑞莲在国会提出询问的动机。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（2月18日）在国会回答议员贝理安（阿裕尼集选区）有关政府是否使用以色列公司QuaDream的间谍软件或其他间谍科技时说，政府最重要的任务之一是维护新加坡的安全和主权。

他指出，我国必须采取行动对付严重的国家安全威胁，这包括恐怖主义，以及外来势力颠覆、间谍和干预行为。为此，负责维护国家安全的机构须依靠不同的情报收集能力，包括借助科技能力。

“基于明显原因，政府不能，也不应该讨论任何攸关国家安全的具体运作或能力的内容。”

据路透社本月初引述消息人士透露，QuaDream和以色列软件制造商NSO集团去年在同一时期，滥用了苹果软件的漏洞，入侵苹果手机。QuaDream是家为政府客户开发智能手机骇入工具的公司。

林瑞莲之后在补充提问时透露，她早前接到苹果公司的威胁警告，指她的苹果手机可能是国家资助攻击者入侵的对象。公司也指，这个可能是因为她的身份或她所从事的工作所致。

她问：“根据政务部长所言，我国须要依赖科技维护国家安全，我是否能得到他的确认，我完全不用担心新加坡政府机构试图骇入我的手机？”

尚穆根在口头询问环节结束，国会休息后站出来发言，他说向安全与情报局查询后，确认新加坡国家机关没有骇入林瑞莲的电话。

他说，一个人要是严重看待这类威胁，认真想知道手机是否被入侵，以及被谁入侵，正确的做法是向内政部寻求援助。内政部会彻查。

“要是你在国会提出，我们就要假定你的用意是要把事情公开，而非追根究底。如此一来，事情为何要公开，理由显而易见。”

尚穆根说，当局希望查看苹果公司发给林瑞莲的具体通知，了解是他们发给多人的一般通知，或是指定通知。若是发给林瑞莲手机的指定通知，内政部有意了解详情，尤其当牵涉国家资助机构，这是当局非常关切的。

“林瑞莲是议员。所有国会议员都可能是目标。我们想知道，也想要查清，到底是谁要骇入她的电话。”

他也强调，当局一般的做法是，不确认或否定以上询问，因议员没有豁免权。国会议员对外来机构是高价值的目标。国家保安机构的责任是留意是否有外来机构接近或收买议员、部长、高级公务员及他们周围的人物或家庭。国家机构能掌握形势，对新加坡和我国保安有益。

“未来，我不打算确认或否定（这类事项）。但针对林瑞莲的提问，并考虑到问题的语境，我决定回答这道问题。”