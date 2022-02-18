幼教老师虐婴 猛拍男婴背逾20次

（早报讯）女幼教老师虐待一岁男婴，在幼儿园使力拍打男婴背部超过20次、把他狠狠甩到地上，还用枕头压住他的头部，听到啼哭也不停手。

遭受一连串的粗暴对待后，男婴背部出现大片淤青，女幼教老师担心家长质问，在尝试发短信解释她哄男婴睡觉拍打过重时，还问父母孩子是否“皮肤过敏”。父母后来看到电眼拍下的惊人虐待画面，马上报警。

现年55岁的女被告今天（2月18日）被判罪成，案展下月17日下判，但控方援引案例，促法官判被告坐牢12个月。

为了保护男婴的身份，媒体不可报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告和幼儿园的名字。

被告承认两项抵触儿童与青少年法令的罪状，指她于2019年12月12日和24日两次虐待同一名男婴。控方以其中一项提控她，另一项交由法官下判时考虑。

被告日常工作是照顾两个月到18个月大的婴孩，包括喂食、换尿片和陪伴玩益智游戏等。

12月24日下午12时30分至1时，幼儿园的电眼捕捉到被告的一连串恶行，包括猛打男婴背部超过20次、粗暴调整男婴的腿，猛推男婴的脸到软垫上、掌掴胸部、连续掌掴脸颊七次，以及摇晃男婴双臂，再把男婴重摔到地上等。

男婴在过程中不停啼哭，被告完全不理会，后来才发现男婴的背部红肿不堪，一小时后出现淤青。

担心男婴母亲怀疑，被告于是主动发短信给对方，询问男婴是否皮肤过敏，还为自己哄男婴睡觉时拍得太重而道歉。

男婴的母亲感觉事情不单纯，隔天凌晨2时45分便把孩子带到竹脚妇幼医院急症部门问诊，证实男婴背部有一片长13公分长、宽8公分的淤青青。幼儿园过后也代付了140元的费用。

其实，早在一个多星期前，也就是12月12日上午10时，被告也曾掌掴男婴的头部两次，三次粗暴地擦拭他的脸，还用手指弹打他的右耳三次。

主控官说，被告的虐待行为持续了一段时间，两次虐待男婴的罪行被电眼拍下，可说证据确凿。主控官也说，本案有加重罪行的因素，包括男婴年纪还小，根本无从自我保护，也无法表达。

辩方律师说，比起控方举的案例，本案男婴的伤势较不严重，也没影响他的发育，促法庭判被告坐牢6个月。

律师说，被告感到后悔，但无法解释当时为何会虐待男婴。她曾在12月25日向男婴的妈妈道歉，后者甚至表示为被告担心，说她和丈夫已告诉幼儿园，说男婴只是淤青，他们可能不追究。

律师也说，被告与男婴的父母关系良好，这是她一次性的反常态行为。

控方驳斥律师说法，指男婴父母是在31日查看电眼画面才得知真相。被告与男婴父母的关系也跟本案无关。