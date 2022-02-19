降低客工比率 建筑领域进一步转型

（早报讯）随着政府宣布调低建筑和加工业客工比率顶限，建筑环境领域将进一步转型，提升生产力和精简人力。

国家发展部长李智陞昨晚（2月18日）在面簿贴文指出，财政部长黄循财在国会发表2022财政年预算案声明时，宣布减少客工比率及废除外劳配额制度，可推动建筑领域提高生产力，及支援更多节省人力的方案。

部长说，新的外劳税务框架会鼓励企业聘请更多高技能工作准证持有者，和支持更多的场外工作（offsite work）。例如，企业可采用制造和装配设计（Design for Manufacturing and Assembly，简称DfMA）技术。DfMA指的是把原本大量依赖人力的工地建筑工作，转变成在受监控工厂环境内的预制工作。

李智陞说：“从中至长期而言，这些调整有助让严重依赖外籍员工的行业转型。”

部长表示会继续和建筑环境领域密切合作，推动转型工作，详情会在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时宣布。

黄循财昨天宣布，建筑和加工业客工比率顶限（Dependency Ratio Ceiling，简称DRC）会从1比7调低至1比5，也就是说，企业每聘用一名本地员工所能引进的S准证或工作准证（Work Permit）客工，从七人减少为五人。

超过这个顶限的雇主暂时可以保留他们的客工，直到工作证件失效。为了让企业有更多时间准备，客工比率顶限和外劳税的调整将在2024年1月生效。