用假护照入境 中国商人入狱打鞭

（早报讯）中国籍商人在赌场赌博欠下百万赌债，担心入境被赌场得知后会再派人上门讨债影响家人，但又想念在狮城的家人，因此带着假护照冒险入境，最终落网。

现年44岁的倪峰（译音）共面对12项控状，包括使用假护照以及在没有合法证件下入境新加坡等罪行。他昨日（2月18日）承认其中六项，余项交由法官下判时一并考量。

案情揭露，被告于2016年至2017年间多次到访滨海湾金沙的赌场，结果欠下约100万元的赌债。他慢慢还了约70万元的债务，仍剩30万元未还，金沙赌场便委派追债公司追讨拖欠的数额。

2018年，被告因需要处理中国的生意回国，但妻儿仍在本地。

被告在中国结识一名叫“小丽”的女子，告诉她想回新加坡陪家人，但又担心入境就被追债公司追债，小丽便说有方法帮他从泰国及缅甸拿到假护照来新加坡。

2018年11月19日，被告便用假的缅甸护照以及假的身份资料，乘飞机入境新加坡。

2019年，小丽告知被告泰国的假护照也做好了，他便到马来西亚与小丽会合，再一同到泰国领取泰国护照。同年1月12日，被告换了另一身份，以泰国护照入境新加坡。

被告于2021年12月1日，在一间公寓单位内遭移民与关卡局人员逮捕。

法官认为，刑罚必须能达到阻吓作用，最终判被告坐牢四个月11周，以及六下鞭刑。