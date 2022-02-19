疑水管漏水电线短路 导致盛港组屋停电

（早报讯）疑水管漏水导致电线立管内的电线短路，盛港一组屋断电七小时，近56户居民在漆黑闷热的环境下入眠。

这起停电事故发生在昨天（2月18日）晚上9时20分左右，地点是康埔桦弯第290A座组屋。

事发组屋的每一层楼有11个单位，居民受访时说停电的都是在电梯左侧的六个单位，其他单位的电如常。居民说，盛港市镇理事会在停电约两个小时后派人来修理，直到今天凌晨5五时左右才恢复供电，约56户居民在漆黑闷热的环境下入眠。

住在11楼的居民说，住家单位外的水管从今年一月起开始漏水，水流得走廊上都是积水。一名工作人员告诉居民，2楼到15楼的电线立管内都有漏水的情况，可能因此导致电线短路而引发停电。

住在10楼的依琳荅（Elita，38岁，信息技术经理）说，一个多月前就发现走廊的灯会滴水，每天都会滴满两个装水的容器。她们联系了建屋发展局和市镇理事会来处理这个问题，但问题一直都没有解决。“我们希望当局能尽早解决这个问题，毕竟水和电掺在一起是很危险的。”

13楼居民黄健发（57岁，销售协调员）说，停电时他正在看电视，突然整个家一片漆黑，他检查家中的保险闸后发现一切正常，才发现是组屋停电了。他说：“我住在这里20多年来，第一次遇只有一半组屋单位停电的奇特景象。”

12楼居民拉萨（38岁，项目经理）透露，居民忙着拨打盛港市镇理事会的热线，但线路一直繁忙无法联系上，因此都不知道发生什么事。“如果市镇会能贴张告示或发传单，让居民知道事件的原委，对安定民心是比较有帮助的。”

Zaobao.sg已就此事联络盛港市镇理事会，但至截稿时仍未获得回应。