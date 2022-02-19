羽毛球亚团赛2比3不敌印尼 我国男队获历来首铜

（早报讯）我国男子羽球队在今天（2月19日）下午开打的亚洲羽毛球团体锦标赛展现顽强的拼搏精神，骆建佑和郑加恒出战单打获得胜利，虽然其他队友无缘为球队拿下分数，2比3败给印度尼西亚，但能够获得我国羽球队历来首枚亚团赛铜牌，还有暌违八年的汤杯资格，已是最大胜利。

上届冠军印尼这次虽然没派出一线球员征战，但他们的部分单打和双打球员是2021年汤姆斯杯男子羽毛球团体赛的夺冠功臣。我国球员除了骆建佑是世界排名前15的球员，其他人要么百名以外，要么没有排名。

和之前三天的比赛一样，在第一男单为我国打头阵的是世界排名第12位的骆建佑，他顺利拿下首局后，次局出现波动，领先时被对手奇科连下几分实现反超，两人一路激战至19比19，骆建佑稳住阵脚以21比17、21比19取得最终胜利。

印尼是东南亚传统羽球强国，近年来有复苏迹象。他们不仅是亚团赛的卫冕冠军，去年还在第31届汤杯决赛战胜中国赢得暌违19年的冠军。骆建佑这次打败的奇科去年也随队斩获了汤杯金牌。

接下来，世界排名第28位的印尼男双里奥／丹尼尔没给我国组合太多机会，直落两局21比16、21比12打败了高永杰／郭俊良，将比分扳至1比1。

身为我国次号男单的郑加恒虽然世界排名第104位，但本届比赛表现越来越稳定，面对排名比自己高14位的伊赫桑丝毫不怵，首局18比21落败后，接下来两局21比8、21比9轻松逆转，助我国以2比1再次领先。

男双底蕴深厚的印尼再次凭借双打扳回一城，世界排名第29位的肖希布／巴加斯以15比21、21比11、21比15逆转世界排名第528位的新加坡组合丹尼／许永凯。

最后一位出场的许家维世界排名第274位，在迎战世界第203位的克里斯蒂安时互有攻守，比分交替上升，不过6比6之后印尼球员打出一波得分潮，以21比11拿下首局。次局，两人依旧打得不可开交，不过当比分停在11比11时克里斯蒂安屡屡进攻得分，将两人的比分再度拉开，最终以21比14获胜。

尽管无缘决赛，不过新加坡已为我国带回历来首枚亚团赛奖牌和曼谷汤杯入场券。新加坡第一次亮相汤杯得追溯到1986年，当时的比赛在雅加达举办。后来我国再也没有获得汤杯资格，直到2014年才与女队携手亮相新德里举行的汤尤杯。时隔八年，在多个国家因疫情缺席亚团赛的情况下，新加坡不仅史上首次打入亚团赛半决赛，还获得了第三次参加汤杯的资格。

我国女队因球员感染冠病及受到伤病困扰，比赛开始前已退出。本届亚团赛的女团冠军战明天上午10时将在韩国和印尼之间展开，韩国今早以3比0横扫马来西亚晋级，印尼则是收获日本的退赛礼，不战而胜。

据日本羽毛球协会公告，身为卫冕冠军的日本女队中有球员发高烧，冠病检测呈阳，并且还有密接所以需要隔离观察，因此和赛事方协商后选择退赛。

在另一场男团半决赛，马来西亚连续三场比赛打满三局，最终以3比0力克韩国闯进决赛。他们与印尼的男团决赛会在明天下午4时进行，届时星和201频道将进行直播。

男团半决赛成绩：

新加坡【负】印度尼西亚 2比3

第一男单：骆建佑【胜】奇科 21比17、21比19（38分钟）

第一男双：高永杰／郭俊良【负】里奥／丹尼尔 16比21、12比21（29分钟）

第二男单：郑加恒【胜】伊赫桑 18比21、21比8、21比9（59分钟）

第二男双：丹尼／许永凯【负】肖希布／巴加斯 21比15、11比21、15比21（44分钟）

第三男单：许家维【负】克里斯蒂安 11比21、14比21（35分钟）

马来西亚【胜】韩国 3比0

第一男单：李梓嘉【胜】全奕陈 13比21、21比13、21比15（1小时7分钟）

第一男双：谢定峰／苏伟译【胜】金熙太／金載焕 21比14、20比22、21比19（57分钟）

第二男单：黃智勇【胜】金竹万 19比21、21比16、21比12（1小时11分钟）

第二男双：吴世飞／诺伊祖丁【对】陈勇／罗星升（没有比赛）

第三男单：梁峻豪【对】郑敏善（没有比赛）