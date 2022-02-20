家居改进计划扩大 首批5.6万个组屋三分之二投票通过

（早报讯）家居改进计划扩大到1987年至1997年之间建成的组屋，首批约5万6000个单位中，三分之二已获得至少75％居民投票支持，逐步展开翻新。

1986年或更早建成并符合条件的32万个组屋单位，则几乎都完成或正在进行家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）。建屋发展局今天（2月20日）发文告说，其中约81%（约25万9100个单位）已完成翻新工程，另17%（约5万5100个单位）处在翻新工程的不同阶段。截至去年3月31日，政府为这批组屋的家居改进计划花费了约34亿元。

2007年推出的家居改进计划，原本是为1986年或之前建成，并没有进行过主要翻新计划（Main Upgrading Programme，简称MUP）的组屋，系统及全面地解决老旧组屋常见的维修保养问题，改善居民的生活质量。

李显龙总理在2018年国庆群众大会上，宣布计划将扩大到1987年至1997年之间建成的组屋，意味着可惠及多23万个组屋单位。建屋局去年3月也宣布扩大计划下首批受惠单位约有5万6000个，横跨56个项目。

首批5万6000个单位的投票活动去年9月开始，至今有三分之二完成投票。截至去年12月31日，所有完成投票的组屋都获有至少75%居民支持进行家居改进计划，这些组屋的翻新工程已逐步展开。家居改进计划只有在一栋组屋至少75%符合资格的新加坡公民家庭投赞成票时，才会开展。

家居改进计划分为必要项目、自选项目和乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE）三个环节。

必要项目包括修复剥落的混凝土和墙上裂痕、更换污水管、安装新户外晾衣架，以及提高电力负荷量，由政府全额承担。屋主也可灵活选择由政府高额津贴的自选项目，如翻新卫浴、更换木门、铁门或垃圾槽盖，并依照所选项目付费。