建屋局应用添加AR功能 助居民决定扶手和斜坡道位置

（早报讯）建屋发展局去年7月起在Mobile@HDB应用添加增强现实（AR）功能，居民可使用应用扫描家里，通过虚拟影像调整墙壁扶手和地板斜坡道的位置，提前“看到”亲乐龄装置安装后的样子。

建屋局今天（2月20日）发文告说，获选进行家居改进计划的屋主，可同时加入乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE）。计划下，屋主可选择安装一系列亲乐龄装置，包括厕所扶手、对地砖进行防滑处理，以及在家内外安装斜坡道等。需要更早安装亲乐龄装置的居民也可直接向建屋局申请。

截至去年12月31日，超过25万5500户家庭申请了乐龄易计划，其中约63%（约16万零200户）是在进行家居改进计划的同时，选择安装亲乐龄装置，其余37%（约9万5300户）则是直接申请。

考虑到一些居民或许很难想象家里安装了亲乐龄装置后的样子，Mobile@HDB应用也加入增强现实（AR）功能，让居民可通过自己的数码设备登录应用，开启摄像头后，应用会将虚拟扶手和斜坡道投影在单位的实际影像上。

建屋局在2018年12月曾扩大乐龄易计划，为门前有数级台阶的组屋单位安装斜坡道。

截至去年12月31日，这类斜坡道已安装在3000多个单位，其中约1070个是可移动斜坡道，无需使用时可拆卸，但只适用于门前有足够空间的单位，如角落单位。其余约1940个则是定制斜坡道，适用于走廊单位。

截至去年3月31日，政府已为乐龄易计划花费约1亿零200万元。