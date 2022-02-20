华侨银行钓鱼骗案13名青年被捕 最小19岁

（早报讯）因涉及华侨银行钓鱼骗案，13名年龄介于19岁至22岁的男女遭警方逮捕，其中七人已在上周五被控上法庭，另六人正协助警方调查。

警方今晚（2月20日）发文告说，9名年龄介于19岁至21岁的男子和四名年龄介于19岁至22岁的女子涉嫌参与当局在去年12月至今年1月接获的华侨银行钓鱼骗案，被警方逮捕。

文告指出，自去年12月华侨银行钓鱼短信诈骗案被揭发后，警方便密切关注有关通报。经过详细调查，警方确认13名参与华侨银行钓鱼骗案嫌犯的身份。

刑事侦查局的警员在上周三与周四（2月16日与17日）展开的全岛执法行动中，逮捕了13名嫌犯，并查获一组手机、银行卡、SIM卡、2760元的现金、以及两只劳力士（Rolex）手表，总值3万5600元。

七名男嫌犯2月18日在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，协助他人保留或转移赃款的罪名下被控上法庭。一旦罪成，他们可面临最长10年监禁，或最高罚款50万元，或两者兼施。他们目前被还押，接受进一步调查。另六名嫌犯正协助警方调查。

文告也说，警方会竭尽所能追查任何涉嫌参与诈骗的人，并严正看待任何涉及诈骗的行为，严惩不法之徒。

警方劝请公众提高警惕，若不要陷入骗案，成为骗子同伙，公众应拒绝将个人的银行账户或手机线路借给他人使用。若对方拿这些账户或手机犯罪，账户或手机持有人也得承担责任。