美俄同意举行峰会的消息 促使新加坡股市收复早盘失地

（早报讯）美国与俄罗斯同意举行峰会的消息，协助新加坡股市收复失地转跌为升，亚洲各地股市也缩小了跌幅。

新加坡股市的海峡时报指数周一（2月21日）开盘下滑6.95点或0.20％。中午休市报3435.24点，小涨6.34点或0.18％，今早盘中最低3417.89点，最高3436.34点。

据报道，法国的提议——美国总统拜登与俄罗斯总统普京举行峰会，已被美俄双方接受。美国股指期货应声转跌为涨，原本下跌超过1％的纳斯达克指数期货合同，如今转为上涨0.2％，道指期货和标普500指数期货亦转跌为上涨超过0.4％。

亚洲各地股市的卖压都有所缓解。早盘一度跌逾1％的日本和香港股市，如今跌幅已收窄至0.7％左右，悉尼股市已转跌为小涨。

CMC市场分析师王绥勤今早接受《联合早报》采访时指出，新加坡海峡时报指数今天开盘第一小时走势较弱，下跌0.3％，创下今早盘中最低点3417点，原因是上周五公布的对富人增加个人税和从2023年起对住宅房地产征收更多税款的消息可能会抑制私人房地产需求。

此外，王绥勤认为，高收入者个人所得税的增加可能会影响本地银行的财富管理业务，因为他们在税后可用于投资财富管理产品的可支配现金可能会减少。

他表示，海指已收复早前的跌幅，因为外部的利好消息抵消俄乌紧张局势的影响。法国政府说，拜登和普京已同意举行法国总统马克龙提议的峰会，讨论欧洲的安全和战略稳定。

彭博社报道，加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）澳大利亚经济和固定收益策略主管王素林说：“全球数据和央行的紧缩立场都在乌克兰局势面前退居二线，市场紧张地等待着下一则新闻。”

新加坡股市今早全场交易量3亿7694万股，总额3亿5799万元。上升股193只，下跌股181只。海指成份股当中14只股价上升，12只下跌，4只持平。

个股方面，莱佛士医疗集团（Raffles Medical Group）今早股价跌1.53％，报1.29元。它今早发布全年业绩，集团去年净利扬升27.7％至8420万元，营收增27.4％至7亿2380万元。

莱佛士医疗集团对边境重新开放和国际旅游短期内的复苏持谨慎乐观看法。它预期集团2022财年将保持盈利。董事会建议派发每股2.8分年终股息，其中核心和特别股息各1.8分和1.0分。

Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）今早股价持平于0.665英镑。信托今早发布业绩，下半年每单位派息同比上扬12.4％至2.80便士，下半年营收同比劲增61.7％至1880万英镑。

马可波罗海业（Marco Polo Marine）今早股价跌3.45％至2.8分。它今早发布第一季业务报告表示，集团首季取得净利和正面营运现金流，营收和毛利同比取得增长，由船厂业务和船只出租业务带动。它谨慎乐观看待今年的展望，因终端消费者的需求仍然强劲，而且集团在岸外风电场市场扩充业务。

房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）今早股价涨2.06％至9.9分。集团宣布正式推出其柬埔寨农业中心，并与新加坡制造商总会（Singapore Manufacturing Federation）签署谅解备忘录，以吸引新加坡公司到柬埔寨扩展业务。