屋藏毒品及逾10万支电子烟及部件 三男子遭逮捕

（早报讯）在家中储藏多种毒品和黑市价值近70万元的电子烟，三名男子在扫毒行动中因涉及毒品相关罪行遭逮捕。

卫生科学局和中央肃毒局今天（2月21日）发表联合文告，肃毒员在2月16日下午于武吉知马上段一带逮捕了两名30岁和32岁的男子。肃毒人员押送他们回附近的家后，起获两克冰毒、18粒摇头丸及吸毒用具，并逮捕了屋内的一名37岁男子。

肃毒员在屋内发现大量的电子烟和其他违禁烟草设备后，立刻通知卫生科学局。卫生科学局人员在搜查屋子时，起获了1461个电子烟、9万4572个电子烟部件及7万8091支烟棒（Heatsticks），调查还在进行中。

根据烟草法令，我国禁止进口、分销、销售烟草制品，包括水烟、无烟烟草、嚼烟、电子烟和其配件。一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，最长六个月监禁或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，监禁最长12个月或两者兼施。非法购买、使用和持有上述烟草制品的违例者也可被罚款最多2000元。

公众可上网www.go.gov.sg/reporttobaccooffences举报违法进口、分销、销售或要约销售电子烟的行为，也可在办公时间（周一至周五，上午9时至下午5时30分）致电6684 2036或6684 2037联系卫生科学局。