疫情影响马铃薯供应链 本地快餐店现“薯条荒”

（早报讯）疫情影响全球供应链，冲击马铃薯供应，本地也出现“薯条荒”，连锁快餐店肯德基就不让食客点餐时“加大”薯条，至于原本附带薯条的餐点，则以其他马铃薯产品代替。

由于种植问题，以及疫情相关运输拖延，许多国家在马铃薯采购上面对问题。

新加坡肯德基上周将原本附带薯条的餐点，以其他马铃薯产品代替。本地肯德基快餐店也设置通告表示，因受全球供应链阻断，目前薯条供应有限。

另外，肯德基也不让食客点餐时“加大”（upsize）薯条与芝士薯条。肯德基告诉《商业时报》，薯条的销量因为全球的供应链阻断受到冲击。发言人表示：“我们餐厅内还有一些薯条供应，但是有限的。”顾客目前仍可在本地所有肯德基单点薯条或芝士薯条。

肯德基的薯条源自欧美，由于供应链出现的不确定性，很难推断薯条供应何时能恢复正常，但目前供应链的问题非本地独有。

新加坡汉堡王也说，自去年底就面对疫情相关的运输拖延，但目前仍继续供应薯条给顾客。其营销总监郑珮彬说，本地的汉堡王厚切薯条来自荷兰与法国，今年农历新年期间供应确实受影响，但最后从其他国家，包括与美国的供应商沟通后，决定使用不同种类的薯条。

郑珮彬也说，由于汉堡王有不同种类的配菜，薯条的供应受影响幅度小。为进一步缓解供应链阻断，汉堡王也正扩大与更多其他的供应商合作。

麦当劳则不愿置评。