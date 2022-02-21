单次加油费涨逾20元 德士私召车司机叫苦

全球油价上涨，本地油站的汽油和柴油价格也随着调高，德士司机和私召车平台司机叫苦连连，单次打油的价格普遍增加超过20元。有者选择迟点收车回家，也有者选择不要去太远的目的地，节省消耗的油量。

受冠病疫情冲击，本地柴油的价格涨幅最大，自1月31日以来已经起了8至11分，平均上涨28%。汽油价格则平均上涨25至27%。

其中受影响最严重的便是德士司机和私召车司机。大部分受访司机都表示，本轮油价的涨幅很大，使他们每月的打油开销增加两到三成。

得运德士司机何国光（64岁）指出，往年油价都只是微调2至3分钱，而这次竟然一次性上调7分钱，再加上每日租金之前起了11元，实在让他措手不及。

“我今早（2月21日）开工时和平时一样到油站打油，但被70元的价格吓了一跳，因为以前只需50元多一点。”

面对这样的涨幅，他表示会避免驾车到太远的目的地，如机场和市区，而是选择在住家附近的邻里穿梭，以减少用油。

私召车平台GoJek司机陈先生则透露，本次油价上调将导致他每月打油开销增20至30%，每天打油的花费从约100元增至超过120元。

“去年12月开始油价就一直起，平台有给一些津贴但是其实没什么帮助，希望平台可以和陆交局协商，看可否调高每公里车程收费。”

他也说，为了应付持续走高的油价，他每天需工作多2至3小时。

“随着更多人回公司上班，乘客量有恢复将近80%，但本地人大部分只有在紧急时才搭私召车，所以没外国乘客真的差很多。”

交通部长易华仁在国会答复议员的询问时表示，“点对点”（point-to-point，简称P2P）交通服务费用自去年1月已增长6%，主要原因可归咎于全球油价上涨。

易华仁16日通过国会书面答复议员杨涴淩（白沙-榜鹅集选区）有关本地“点对点”交通服务费用为何持续走高的问题时透露上述数据。

随着全球油价上涨，私召车平台和德士业者在汽油方面的开销在过去的6个月内持续增加。不过，易华仁也强调，“点对点”交通服务行业需求已经恢复至疫情前水平的80%。

当局将继续通过全新的自雇人士收入补贴计划和冠病疫情司机援助基金来帮助德士和私召车平台司机。