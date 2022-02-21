买卖电影票能赚佣金？ 警吁公众勿陷骗局

（早报讯）警方自1月起接获至少189起求职诈骗案的报案，其中以买卖电影票就能赚取佣金的诈骗案再度出现，警方提醒公众提高警惕，切勿上当。

警方今天（2月21日）发文告说，骗子会在通讯应用程序上与受害者成为朋友，再向受害者介绍可通过买卖电影票、推动电影票销量来赚取佣金的“工作机会”。

受害者答应接下这份“工作”后，便会被引导到一个网站注册账户。接着，骗子会指示受害者为特定的户头汇钱充值，以提高电影票的销量，从中赚取佣金。由于受害者的户头会显示他们完成工作后所得到的佣金，受害者因此相信这份“工作”是合法的。

受害者随后会被指示继续充值，才能完成更多任务。而当受害者无法从账户中取出钱时，才发现自己受骗了。

警方提醒公众不要接受工作要求简单却提供丰厚回报的工作机会，公众也不应该从未经证实的渠道下载应用，也不要汇钱给不认识或未见过面的人，或与他们进行交易。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供诈骗线索，也可拨打999报警求助。

此外，公众也可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。公众也可注册加入“识破骗局，制止犯罪”（Spot the signs. Stop the crimes.）运动，一起防范诈骗案件，避免成为下一个受害者。