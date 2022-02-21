涉群聚喝酒唱卡拉OK 24男10女将面控

（早报讯）疫情期间群聚喝酒和唱卡拉OK，24男10女明天（2月22日）将因违反冠病安全管理措施被警方提控。其中一名31岁男子因提供酒精饮料，将面对一项额外控状。六名介于20至38岁的男子则因涉嫌赌博，同样面临额外控状。

警方今天（2月21日）发布文告，指将面控的24男10女介于20至50岁。

其中20至42岁的六男七女在2020年10月23日的一场执法行动中落网。他们涉嫌在宏茂桥5道的一个工业单位内群聚和饮酒，将在冠病19（临时措施）（管制令）下被提控。

警方在2021年6月15日接获通报，指有人在兀兰工业园的一个工业单位内违法经营KTV，涉嫌在KTV群聚的八男三女将在冠病19（临时措施）（管制令）下被提控，他们介于21至31岁。另外一名违法经营KTV的31岁男子则因为访客提供酒精饮料，将面对公共娱乐法令和酒精管制法令下的额外控状。

其余九名男子则在警方2021年展开的两个执法行动中分别落网，他们将在冠病19（临时措施）（管制令）下被提控。七名介于20至31岁的男子2021年6月18日在锡安路的一个住宅内群聚，其中五名男子因涉嫌赌博，也将面对公共赌馆法令控状。

两名38岁和50岁的男子则在2021年9月16日在宏茂桥1道的一间单位内，涉嫌与其他人群聚而被提控。38岁男子涉嫌赌博，也将面对公共赌馆法令控状。警方已处分单位内其余12人。

无照提供公共娱乐及无照提供酒精饮料的罪名一旦成立，违例者将面临不超过2万元的罚款。重犯者可被罚款最高2万元，或监禁最长三个月，或两者兼施。

根据公共赌馆法令，赌博场所的房东一旦罪成，将面临5000元至5万元的罚款，或监禁三年。在这些非法场所赌博，一旦罪成，将面对5000元罚款，或监禁六个月，或两者兼施。

任何人违反冠病19（临时措施）（管制令）条例，若罪成可被罚款最高1万元，监禁最长六个月，或两者兼施。

警方敦促公众遵守现有安全管理措施，当局严厉看待违例行为，并将违例者依法处置。