2021年公交日均乘客量上升约4％ 恢复到疫情前约68％水平

（早报讯）随着我国朝向与冠病共存，防疫措施逐步放宽，去年的每天平均公共交通乘客量整体上升约4％，恢复到2019年疫情前约68％水平。

公共交通涵盖地铁、轻轨列车和公共巴士服务。

根据陆路交通管理局今天（2月21日）发布的最新数据，公交去年全年的总乘客量每天平均达525万9000人次，比2020年的504万人次多了21万9000人次，增幅约4.35％。

其中，公共巴士乘客量从前年的每天平均287万8000人次增加13万人次（4.52％），到去年的300万8000人次。

地铁每天平均乘客量也从前年的202万3000人次增加7万7000人次（3.81％），至去年的210万人次；轻轨列车每天平均乘客量也从前年的13万9000人次，上升1万2000人次（8.63％）到去年的15万1000人次。

公共交通之外，德士和私召车去年全年的日均趟次也有所上升。德士的日均车程去年达23万2000趟次，比前年的21万9000趟次增加了5.94％；私召车的日均车程去年达32万1000趟次，比前年高了8.08％。

随着更多员工回返工作场所上班，上个月的公交乘客量每天平均578万5000人次，比去年全年的日均人次高了9.09％。

今年1月1日起，政府允许多达一半可在家办公员工回公司上班。