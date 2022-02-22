大东方控股去年第四季 集团净利跌33％至2.3亿元

（早报讯）大东方控股（Great Eastern Holdings）截至去年底集团第四季净利同比跌33％至2亿2980万元，主要是由于前年第四季确认了一次性的正面税收影响。集团第四季新业务加权总保费（Total Weighted New Sales）同比减6％至4亿9690万元。

集团今早（2月22日）发布业绩，它衡量保险业者长期获利表现的新业务内含价值（New Business Embedded Value）的表现保持稳健，去年第四季同比增9％至2亿6200万元。

董事会建议在5月5日派发每股55分的年终股息，加上已派发的每股10分中期股息，全年股息达每股65分。

集团去年全年净利增16％至11亿1300万元，这是由于与一年前相比，金融市场条件更加有利，以及保险业务的营业利润增加。集团全年新业务加权总保费增28％至19亿7160万元，新业务内含价值增21％至8亿零800万元。

大东方控股集团总裁许福成说：“我们将继续受到不断变化的大流行病和地缘政治不确定性的挑战。集团富有韧性的表现强调了我们核心业务基本面的实力，我们将在这些基本面的基础上进一步发展，以实现长期的可持续业务。”

大东方控股昨日股价跌0.37％，闭市报21.58元。