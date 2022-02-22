（早报讯）乌克兰危机恶化，俄罗斯总统普京签署法令承认乌克兰两地区独立的消息，冲击亚洲股市。东京股市今早（2月22日）开市应声挫跌2％，悉尼和首尔股市已各跌1％。

新加坡海峡时报指数昨日涨7.46点或0.22％，闭市报3436.36点。纽约隔夜股市昨日因公共假期休市。

股指期货显示，亚太其余股市绝大多数将挫跌。美国纽约股市三大股指的期货目前跌1.2％至2.1％。

周二可关注的股票：

1.大东方控股（Great Eastern Holdings）截至去年底集团第四季净利同比跌33％至2亿2980万元，主要是由于前年第四季确认了一次性的正面税收影响。董事会建议在5月5日派发每股55分的年终股息，加上已派发的每股10分中期股息，全年股息达每股65分。

大东方控股昨日股价跌0.37％，闭市报21.58元。

2.新航工程（SIA Engineering）昨日闭市后发布业绩，集团截至去年12月底第三季净利同比增加3.3倍至3320万元，营收同比上扬33.8％至1亿4000万元。若不包括政府提供的薪金援助以及一次性注回的税务开支，集团第三季是亏损700万元。

集团指出，即使疫苗接种者旅游通道（VTL）逐步开通，集团的营收复苏展望仍不明朗，因为奥密克戎变种病毒暴发影响了国际航空旅行的展望。

新航工程昨日股价持平于2.32元。

3.博纳产业（Propnex）昨日闭市后透露对新交所质询的答复并澄清，集团总裁依斯迈最近向旗下房屋经纪透露集团去年取得超过10亿元佣金，并不代表集团全年的营收也超过10亿元。新交所的质询包括10亿元的说法是否属实，以及博纳产业是否有选择性地对旗下房屋经纪披露重要信息。

博纳产业昨日股价涨1.176％，闭市报1.72元。

4.维康（VICOM）昨日闭市后发布业绩，集团截至去年底下半年净利同比减少13.7％至1277万元，营收同比增加11％至5173万元，因我国经济复苏以及2020年第二季疫情阻断措施时的比较基础较低。董事会建议在5月25日派发每股3.24分年终股息和每股2.00分特别股息，连同已派发的每股3.04分中期股息，集团全年派息达8.28分。

维康昨日股价跌0.49％，闭市报2.04元。

5.星和（StarHub）昨日下午较迟时宣布签下英超六年转播权，从2022-23赛季开始直播英超赛事。星和与英超签署的是六年的独家合作协议。星和表示，它将向所有客户提供英超转播，相关配套会更加方便和低廉，详情将在6月宣布。

星和股价昨日涨0.781％，闭市报1.29元。

6.新加坡证券投资者协会（SIAS）询问为何丰树商业信托（MCT）和丰树北亚商业信托（MNACT）有必要合并，因为两只信托的营运缺乏协同效应。协会昨日指出，自从宣布合并计划以来，丰树商业信托股价一度跌了10％。协会昨日公开致函两家信托的管理公司，并希望管理公司说明有关决策和谈判过程是否遵守了良好的公司治理。

丰树商业信托的股价昨日涨0.54％，闭市报1.86元。

7.扬子江船业（Yangzijiang）昨日闭市后透露，收到独立董事张益达（译音，Teo Yi-Dar）的通知，这与特毅国际（TEE International）被令向商业事务局（CAD）提供文件，协助调查一起涉嫌触犯证券与期货法令的活动有关。张益达目前是特毅国际非执行非独立董事，他被要求协助商业事务局调查并接受了该局的问话，但没被要求交出个人护照。

张益达目前也是新兴重型机械（Sin Heng Heavy Machinery）的非执行非独立董事。

扬子江船业和新兴的董事会分别表示，这起事件与公司无关，不影响公司的业务和运作。它们都认为，张益达能够履行他作为独立董事/非执行非独立董事的专业职责。

扬子江船业昨日股价持平于1.40元，新兴重型机械股价则跌3.23％至0.45元。

8.胡金标控股（OKP Holdings）去年下半年集团净利同比跌68％至54万元，营收同比增20.1％至4497万元。集团去年全年净利跌54％至151万元，营收增29.3％至9003万元，建筑、维修和租金收入皆取得增长。

董事会建议在5月17日派发每股0.7分的年终股息，和前年一样。股票注册截止日期是5月6日。

胡金标控股昨日股价持平于0.19元。