黄永宏：乌克兰局势若恶化将影响全球

（早报讯）乌克兰不断演变的安全局势，再次说明在这个高度相互联系的世界中，局势若恶化，将对全世界产生影响。

国防部长黄永宏医生昨晚（2月21日）在面簿发文谈及乌克兰局势。他说：“乌克兰不断演变的安全局势，再次印证这项反复出现的硬道理——在这个高度相互联系的世界中，如果局势恶化，将对全球产生影响，包括亚洲和新加坡。”

黄永宏接着强调：“这就是为什么与志同道合的国家在和平时期，建立伙伴关系是如此重要。”

早前出访德国的黄永宏对于新加坡在这方面有许多强大而亲密的朋友感到欣慰，当中包括印度外交部长苏杰生博士、法国国防部长帕尔丽，以及加拿大防长安妮塔·阿南德。“我与他们会面讨论了安全问题。”

黄永宏也说，他也与美国众议院议长佩洛西和参议院委员会主席在内的美国领导人会面。“这些密切的关系和牢固的联系，将帮助我们度过未来的危机。”

这是黄永宏四天来第二次谈及乌克兰局势。他于19日出席德国慕尼黑安全会议时曾表示，乌克兰局势引发的后果不只对欧洲，也会对全球造成“极具颠覆性”的影响。