涉走私漏税烟 37岁男子被捕

（早报讯）一名37岁中国籍男子涉嫌走私超过1200条和2200包香烟，被关税局人员逮捕。

新加坡关税局今天（2月22日）发表文告，当局2月18日展开行动，在裕廊西第93街一带检查了一辆本地注册货车。关税局人员在货车内，发现了用黑色垃圾袋包裹的1221条漏税香烟，以及另外2200包漏税香烟。货车驾驶员当场被逮捕，漏税香烟和货车也被没收。

文告指出，被起获香烟漏缴的关税和消费税分别为12万3070元和9790元。

在关税法令（Customs Act）与消费税法令（GST Act）下，购买、出售、运输、交付、储存、保管、拥有或处理未完税货物是严重违法行为。触犯法令者可被罚款高达逃税额的40倍金额，或坐牢最长六年，或两者兼施。

公众若想举报任何走私活动或逃税行为，可以拨打新加坡关税局热线1800-2330000或发送电子邮件至custom_intelligence@customs.gov.sg。