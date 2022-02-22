船上搜出漏税烟 船主两船员受查

（早报讯）一艘供应船在码头被截查，执法人员搜出602条及30包漏税烟，船主和两名船员被调查。

移民与关卡局昨天（2月21日）在面簿贴文指，当局2月16日联合警察海岸卫队和海事及港务管理局展开执法行动，在本茱鲁码头起获一起漏税烟走私案。

在这起行动中，执法人员在码头附近截停一艘名为“Sea Dragon 2”的供应船，经过搜查后，在甲板储物间的舱口内，发现602条以及30包漏税香烟。

涉案的印度尼西亚籍的船主和两名船员，已经交由新加坡关税局接受进一步的调查。

移民与关卡局指出，保障边境的安全是当局的首要任务。不法之徒可能使用类似的方式，走私违禁品。当局将继续和相关的政府机构合作，防止任何人非法携带违禁物品进入本地，确保新加坡的安全。