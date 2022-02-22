我国羽将骆建佑世界排名首次进入前十

（早报讯）世界羽联发布最新世界排名，新加坡“羽毛球一哥”骆建佑又完成了职业生涯中的另一个重要里程碑——以7万506的积分进入世界前十名。

在最新的世界排名中，上周在亚洲团体锦标赛与球队共同斩获历史首铜的骆建佑获得了7106分，排名从第12位升至第九位，目前距离第八的印度尼西亚好手佐纳丹（Jonatan，7万7647分）还有大约7100多分。

我国最后一次有男单排名前十得追溯到2004年，当年表现不俗的罗纳德（Ronald Susilo）排名第六，还在同年的雅典奥运会送中国“超级丹”林丹一轮游。

世界排名榜上的积分是根据球员过去52周所参加的比赛获取积分最高10站比赛的总合。24岁的骆建佑目前一共参加了27站比赛，世界羽联取他最高的10站比赛积分总合为有效分数。

骆建佑上周在亚团赛除了首战不敌“马来西亚一哥”李梓嘉外，其他单打比赛都顺利报捷。李梓嘉虽然随队赢得了金牌，不过世界排名却没有变化，依旧维持在第七名，他和第六的中国名将谌龙相差了5000多分。

世界前八的球员排名都没有变化，镇守前两名的依旧是丹麦的安赛龙（Axelsen，11万6779分）和日本的桃田贤斗（11万2210分）。

结束亚团赛后，骆建佑先返回新加坡，大约一周之后就会飞往欧洲参加多项比赛。首站会是3月8日开打的德国公开赛（超级300赛），之后两站比赛则为3月16日的全英赛（超级1000赛）以及3月22日的瑞士公开赛（超级300赛）。