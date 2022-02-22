调查：近半数人认为消费税应在疫情结束后上调

（早报讯）一项针对新财政预算案的调查显示，逾六成受访者表示了解消费税上调的原因，但也有近半数人认为消费税应在冠病疫情结束后才调高。

根据市场调查机构Milieu Insight今早（2月22日）发布的调查报告，团队上周五至昨天对1000名来自不同年龄层、性别和种族的本地居民展开调查。

调查发现，约65％受访者对于消费税上调的原因表示非常或稍微熟悉，但同时也有49％的人认为这项调涨应在疫情结束后实施。

低收入住户一般对消费税的上调感到比较担忧和压力。针对预算案公布的措施是否有助人民更安心应付生活费，只有37％对此表示强烈或稍微同意，而在25岁至34岁者当中，多达77％表示稍微或非常不同意。

然而，48％的受访者也强烈或稍微同意他们愿意为了帮助低收入群体，以及支持医疗保健业，缴付较高的消费税。

总体而言，受访者对预算案的看法正面，43％的受访者对于预算案感到非常正面、正面或稍微正面。

消费税和房地产税的上调则被票选为影响最大的两项举措，分别得票85％和40％，接着是家庭所能获得的额外水电费回扣（31％）。

逾半数（52％）受访者也坦言不确定预算案的措施，是否足以帮助新加坡恢复到疫情前的经济水平。

此外，在预算案公布前，45％的受访者原本在近期没有提升技能的计划，但他们当中有的在预算案发表后改变主意，11％表示有意在未来两年提升技能，42％暂时不确定，另46％则仍无这个打算。